Zincirleme kazada hayatını kaybeden kişi, son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da meydana gelen zincirleme kaza sonucunda ağır yaralanan mobilya ustası Çetin Serbest, hastanede hayatını kaybetti. Üç çocuk babası Serbest, memleketi İnegöl'de defnedildi.

Bursa'da meydana gelen zincirleme kazada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mobilyacı Çetin Serbest memleketi İnegöl'de defnedildi.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında İstanbul-İzmir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y.'nin kontrolünden çıkan şeker pancarı yüklü 42 AZB 48 plakalı TIR, önce 16 KH 775 plakalı hafif ticari araca ardından bir mobilya firmasına ait 16 AJB 087 plakalı kamyonete çarpıp devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Çetin Serbest (42), araçta bulunan Ö.B. isimli yolcu, hafif ticari araçtaki H.B. ile TIR şoförü H.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Çetin Serbest yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 çocuk sahibi Serbest'in cenazesi İnegöl Üçevler camisinde öğle namazına müteakip Alanyurt köy içi mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Kaymakam Eren Arslan ve Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, oda ve dernek başkanları, partilerin Başkan ve yöneticileri, Mobilyacılar ve kalabalık cemaat katıldı. - BURSA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
