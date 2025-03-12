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Bursa'da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

Bursa'da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayın görüntüleri çevredekiler tarafından kaydedildi.

Bursa'da iki sürücü yol verme tartışması nedeniyle araçlarından inip, tekme tokat kavga ettiler. Caddenin ringe döndüğü anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu caddesi Acemler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun trafikte ilerlemeye çalışan iki sürücü yol verme meselesi nedeniyle sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavga dönünce, öfkeli taraflar araçlarından inip bir birlerine tekme tokat vurmaya başladı. Öfkeli tarafların caddeyi ringe çevirdiği anlar kameraya yansırken, tarafları çevredekiler ayırdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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