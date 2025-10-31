Haberler

Bursa'da Yol Tartışması Kavga Haline Geldi

Bursa'da Yol Tartışması Kavga Haline Geldi
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki sürücü arasındaki yol verme tartışması, sopalar ve yumrukların havada uçuştuğu bir kavga ile sonuçlandı. İki sürücünün araçlarını kenara çekip karşılıklı saldırdığı anlar, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi.

Bursa'da iki sürücü arasında çıkan yol tartışması adeta meydan kavgasına döndü. Servis şoförüyle otomobil sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyünce, ortalık savaş alanına döndü.

Olay, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü araçlarını kenara çekti. Servis şoförü, aracından aldığı sopayla karşı tarafa saldırdı. Sopayla vurmakla yetinmeyen şoför, ardından yumruk darbeleriyle rakibine yöneldi. O sırada otomobil sürücüsünün yakını olduğu öne sürülen bir kadın da devreye girerek eline geçirdiği terlikle servis şoförüne vurdu.

Sopalar, yumruklar ve terliklerin havada uçuştuğu kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


