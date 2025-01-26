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Bursa'da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

Bursa'da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki 3 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor, can kaybı yaşanmadı ancak atölye kullanılmaz hale geldi.

Bursa'da 3 katlı tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 3 katlı tekstil atölyesini saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 katlı tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana geldi. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan 3 katlı atölyeye müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 10 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında can kaybı meydana gelmezken, tekstil atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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