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Bursa'da Tekel Bayisine Silahlı soygun

Bursa'da Tekel Bayisine Silahlı soygun
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tekel bayisine gece saatlerinde silahla giren iki şüpheli, kasadaki paraları ve raflardaki içkileri çalarak kaçtı. Polisi alarma geçiren olayda, şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Bursa'da gece saatlerinde silahla tekel bayiye giren 2 şüpheli içki, karton sigara ve kasada bulunan bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, 00.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Koza Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayide meydana geldi. İddiaya göre, tekel bayiye giren 2 şüpheli kasada bulunan çalışan Ali Hakan H.'yi tehdit ederek kasada bulunan 15 bin lira nakit parayı, raflarda bulunan içki ve karton sigaraları çalarak kayıplara karıştı. Çalışanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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