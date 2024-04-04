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Bursa'da seyyar satıcıların kavgası kameraya yansıdı

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Bursa'da seyyar satıcıların "yer" kavgası kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstadt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki seyyar satıcı arasında "yer" meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine vurmaya başladı. Kavga eden seyyar satıcıları orada bulunan vatandaşlar ayırırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bölge sakinleri de zabıta ekiplerinin kaldırım işgalleri ile seyyar satıcılara müdahale etmesi gerektiğini dile getirdiler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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