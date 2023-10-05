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Bursa'da Otobüs Terminali'nde Ölü Bulundu

Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir kişi ölü olarak bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.