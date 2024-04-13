Bursa'da ormanlık alanda yangın çıkan yangın kontrol altına alındı

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Dağyenice Mahallesi'nin ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, 15: 00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline polis, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 20 personel sevk edildi. Yangın, kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.