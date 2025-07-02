Bursa'da Markette Yumruklu Kavga: Kasiyerin Burnu Kırıldı

Bursa'da Markette Yumruklu Kavga: Kasiyerin Burnu Kırıldı
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Mustafakemalpaşa'da bir BİM markette kasiyer ile müşteri arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kasiyerin burnu kırılırken şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir BİM markette kasiyer olarak çalışan genç kadın ile müşteri arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Erkek müşteri tarafından darp edilen kasiyerin burnu kırıldı. Şüpheli şahıs kısa sürede gözaltına alındı. Kasiyerin müşterinin yüzüne para fırlattığı, müşterinin ise yumrukla genç kadını darp ettiği o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Tahıl Meydanı'nda bulunan BİM markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette kasiyer olarak görev yapan Kübra A.(31) kasaya gelen müşteriyle tartışmaya başladı. Kasiyer müşteriye para üstünü fırlatınca tartışma daha da büyüdü Fırlatılan paralar yere düşünce Vedat K. eğilip almak istedi, bu sırada Kübra Arıcı ise müşterinin olduğu yere tekme atarak parayı almasını engelledi. Kavgaya dönüşen olayda öfkelenen adam genç kıza yumruk attı. Aldığı darbe sonucu burnu kırılan genç kız, Vedat K.'dan şikayetçi oldu. Faili meçhul olayın aydınlatılması için Asayiş Büro Amirliği, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin Vedat K. olduğu tespit edildi. Şüpheli Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli tahkikat devam ederken, olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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