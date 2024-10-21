Bursa'da Lüks Araçla Drift Atan Sürücüye 33 Bin Lira Ceza

Bursa'da bir sürücü lüks aracıyla trafiği kesip dakikalarca drift attı. O anlar kameraya yansırken, görüntüler üzerine harekete geçen polis, sürücüye 33 bin lira idari ceza kesti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir gurup geldikleri lüks araçlarıyla yol ortasında dakikalarca drift atıp tozu dumana kattı. Trafiği kesen sürücünün o anları çevredekilerin amatör kamerasına yansırken, trafik ekipleri görüntüler üzerine harekete geçti. Sürücüyü tespit eden polis, drift yapmaktan 33 bin lira idari ceza uyguladı. - BURSA