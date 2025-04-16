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Bursa'da Kuyumculara Sahte Altın Satan Şahıslar Adliyeye Sevk Edildi

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Bursa merkezli yapılan dolandırıcılık operasyonunda, kuyumculara sahte altın satan 2 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şahısların, gerçek altın göstererek 40 adet sahte altını kuyumculara sattıkları öğrenildi.

Kuyumculara sahte altın satan şahıslar adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa başta olmak üzere 3 farklı ilde kuyumculara sahte altın satan 2 şüpheli Organize Polisi tarafından yakalandı. Sorgusu tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Dolandırıcılık olayı İnegöl ilçesi kuyumcular çarşısında faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. 2 şüpheli girdikleri kuyumcuya 2 tane gerçek altını bozdurmak için gösterdiler. Altınların gerçek olduğunu gören tespit eden kuyumcu altınları aldı. Şüpheliler, saniyeler sonra sahte olan 40 adet gram altını da kuyumcuya sattılar. Bozdurdukları altınlardan elde ettikleri yaklaşık 200 bin TL'yi alan şüpheliler işyerinden çıkarak hızla uzaklaştılar. Bir süre sonra aldığı altınları tek tek inceleyen kuyumcu, altınların sahte olduğunu görünce polise haber verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Kamera görüntülerinden şahısları tespit eden KOM ekipleri, şüphelileri Bursa da yakaladı. Şüpheliler H.İ.Kve E.S. Bursa İl Merkezinde yakalanıp gözaltına alındılar.

Şüpheli şahısların Bursa'nın İnegöl, Bilecik'in Bozüyük, Kütahya'nın Emet ve Tavşanlı ilçelerinde 4 müştekiye her biri 1'er gramlık toplamda 129 adet sahte altın vererek dolandırdıkları tespit edildi.

Şahısların aracında yapılan aramada 76 adet 1'er gramlık sahte altın, 10 adet 1'er gramlık gerçek altın, 7 adet gerçek Cumhuriyet altını, 143 bin lira nakit ele geçirildi.

Şüpheliler H.İ.K. ve E.S., ifadelerinin ardından İnegöl Adliyesine sevk edildiler.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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