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Bursa'da Kavşakta Tır ve Otomobil Sürücüsü Arasında Gerilim

Bursa'da Kavşakta Tır ve Otomobil Sürücüsü Arasında Gerilim
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Bursa'da bir otomobil sürücüsü, hızla giren bir tır sürücüsüne tepki göstererek tartıştı. Tır sürücüsü, aracından inerek tartışmaya katıldı ve gergin anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Bursa'da bir otomobil sürücüsü kavşağa hızla girdiği iddia ettiği tır sürücüsüyle tartışma yaşadı "Sen katil misin, nasıl bir hızla gidiyorsun?" diye tepki gösterdi. Tır sürücüsü trafikte aracından inip otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü. Otomobil sürücüsü aracını kilitleyip o anları kayda aldı. Kavşakta duran tır sürücüsü aracına binerken el hareketi de yaptı.

Olay, saat 08: 23 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hipodrom bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre kavşak üzerinde hızla ilerleyen 34 DGN plakalı tır seyir halindeki bir otomobili sıkıştırdı. Panik dolu anlar yaşayan otomobil sürücü kornayla tepki gösterirken, aşağı inen tır sürücüsü ile sözlü tartışmaya döndü. Tarafların yaşadığı gergin anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, otomobil sürücüsü, "Sen katil misin? Nasıl bir hızla ilerliyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Tartışma sonrası aracına binen tır şoförü olay yerinden ayrılırken, otomobil sürücüsü ise 112 ekiplerine arayarak şikayette bulundu.

Trafiği durduran tır sürücüsünün aracına binerken el kol hareketleri yapması da kayıtlara yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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