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Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı

Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı
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Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 401 bin 200 makaron, 27 bin 200 doldurulmuş sigara ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da jandarma ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, yüz binlerce makaron ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Alınan arama kararları doğrultusunda 6 şüpheliye ait 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 401 bin 200 adet makaron, 2 bin 400 adet sökülmüş ve sahte bandrol, 27 bin 200 adet kıyılmış tütün doldurulmuş sigara, 98 kilogram bandrollü ve bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün, 100 adet boş sigara kutusu, 500 adet şeffaf naylon sigara poşeti, 2 adet sigara basma makinesi, 2 adet kompresör ile 16 litre yabancı bandrollü alkol ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Burhan Korkmaz:

işte bak gene anlatayım sana bu ülkede eğitim sorunu ne kadar büyük eğitim eksik olunca insanlar böyle kaçakçılık yapıyor çünkü bilmiyorlar bu işlerin cezasını bilmiyorlar hukuku bilmiyorlar bu da ülkeye zararlı oluyor herkese eğitim verilse kimse kaçakçılık yapmaz

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Haber YorumlarıHasan Uzunkaya:

gerçekten bu tür operasyonlar şehir hayatı açısından çok önemli çünkü kaçak ürünler sadece devlete zarar vermekle kalmıyor aynı zamanda toplumun sağlığını da tehdit ediyor özellikle büyük şehirlerde bu tür faaliyetlerin artması endüstri işçilerinin de işini elinden almış oluyor herkes biraz daha dikkatli olsa ve kanuna uysa belki bu operasyonlara ihtiyaç kalmazdı

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Haber YorumlarıZehra Can:

allah razı olsun jandarma kardeşlerimizden bu kaçakçılara karşı böyle sert tavır koymak çok gerekli yahu

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