Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Gözaltı

Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Gözaltı
Haber Videosu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Kaçak sigara üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, kaçakçılıkla mücadele sürüyor.

Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak sigara üretimi yapılan üç ayrı adrese jandarma tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda büyük miktarda kaçak sigara üretim malzemeleri ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara üretimi yapıldığı tespit edilen üç ayrı üretim tesisine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 80 bin adet tütün basılı sigara, 301 bin 400 adet makaron, 173 kilogram kıyılmış tütün, 47 bin 400 adet boş sigara kutusu, 4 bin 800 adet sigara filtresi, 10 adet elektronik sigara basma makinesi, 4 adet kompresör ve 2 adet hava makinesi ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda üretim yerlerinin V.A. ve M.T. isimli şahıslara ait olduğu tespit edildi. Şüpheli 4 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL - 3.Sayfa
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere yapılan son operasyon sonrası CHP harekete geçti
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü

Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.