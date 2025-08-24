Bursa'da Giysi Mağazasında Hırsızlık Anı Kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir giysi mağazasında meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüpheli kadın, 10 saniye içinde mağazadan çalıntı giysiyle uzaklaştı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, mağazaya giren bir kadın, askıdaki elbiseleri incelemeye başladı. Şüpheli, gözüne kestirdiği giysiyi alıp 10 saniye içerisinde mağazadan çıktı.

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık olayını tespit eden iş yeri sahibi durumu polise bildirip şikayetçi oldu. Polis ekipleri 5 bin TL değerindeki giysiyi çalan kadını arıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
