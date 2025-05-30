Bursa'da Gençler Arasında Tekme-Tokat Kavga
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kavgada gençler arasında çıkan tartışma tekme ve yumruklarla devam etti. Kavga anı kameraya yansıdı.
Bursa'da gençlerin arasında çıkan kavga boks maçını aratmadı. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla vurduğu kavga anı kameraya yansıdı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde akşam saatlerinde karşı karşıya gelen gençler, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bırakınca taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga kameraya yansırken, o anlar boks maçını aratmadı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa