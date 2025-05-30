Bursa'da Gençler Arasında Tekme-Tokat Kavga

Bursa'da Gençler Arasında Tekme-Tokat Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kavgada gençler arasında çıkan tartışma tekme ve yumruklarla devam etti. Kavga anı kameraya yansıdı.

Bursa'da gençlerin arasında çıkan kavga boks maçını aratmadı. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla vurduğu kavga anı kameraya yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde akşam saatlerinde karşı karşıya gelen gençler, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bırakınca taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga kameraya yansırken, o anlar boks maçını aratmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisinden olumsuz yanıt alan İnci öğretmen kendini vurdu

Eski sevgilisinden olumsuz yanıt alan İnci öğretmen kendini vurdu
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Nusret'in yeni işi! Tanıtımını Ali Koç yaptı

Nusret'in yeni işi! Tanıtımını Ali Koç yaptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşi görüntülendi

Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşleri görüntülendi
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Şimal yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!

Şimal'den korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı, durumu kritik
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Kayserispor'dan Jakirovic için sert açıklama: Bu saatten sonra gelse dahi almayız

Acun Ilıcalı anlaştı, ortalık kızıştı! Kayserispor esti gürledi
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Yeni mesleğini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.