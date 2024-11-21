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Bursa'da Fırtına: İnşaat Çelikleri Araçların Üzerine Düştü

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Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle inşaat çatısından kopan 5 metrelik çelik, bir ticari aracın tavanına saplandı. Neyse ki araçta kimse yoktu. Fırtına, bölgedeki diğer araçlara da zarar verdi.

Bursa'da şiddetli fırtına: İnşaatın çatısından kopan 5 metrelik çelik aracın tavanına böyle saplandı

BURSA - Bursa'da şiddetli rüzgarın uçurduğu çelik ticari aracın tavanına ok gibi saplandı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları sonrası gece boyu Bursa'da etkisini sürdüren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkili olduğu Kestel ilçesinde ise rüzgarın etkisiyle inşaatı devam eden bir binanın çatısından kopan çelik hafif ticari aracın tavanına saplandı. Şans eseri araçta kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bu arada Küçükbalıklı Mahallesi'nde de reklam tabelaları rüzgarın etkisiyle araçların üzerine düştü. O anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Öte yandan Yeşilyayla ve Otosansit Mahalleleri'nde çöp konteynerleri fırtına etkisiyle harekete geçip park halindeki araçlara hasar verdi. Bu görüntüler de işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da Fırtına: İnşaat Çelikleri Araçların Üzerine Düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN UĞUR - 3.Sayfa
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