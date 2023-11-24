Bursa'da 900 Bin Liralık Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Bursa'da evden 900 bin liralık hırsızlık yapan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 11 Kasım'da saat 18.00 sıralarında, Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bülbülce Sokak'ta bulunan A.L. (30) isimli şahsın evin kapısını iddiaya göre kredi kartı yöntemiyle açarak giren 2 şüpheli dolabın içindeki kasada bulunan 130 bin TL, 5 bin dolar, 300 gram altın, laptop ve kulaklığı aldı. Yaklaşık 2 saatte toplam 900 bin TL'lik hırsızlık yapan şüpheliler olayın ardından kayıplara karıştı. Gece saatlerinde evinin kapısının açık olduğunu gören ve kasasının kırıldığını fark eden A.L., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde incelemede bulunan ekipler şüphelilerin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Sorguda ortağını ele verdi, polis kıskıvrak yakaladı

Geniş çaplı inceleme başlatan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını titizlikle inceledi. Olayın öncesinde bölgede bir kişinin keşif yaptığı ve olay saatinde bölgeden hızla uzaklaştığı belirleyen ekipler şüphelinin Z.C. olduğunu tespit etti. Şüphelinin evini takibe alan ekipler Z.C.'yi evinden çıktığı sırada kıskıvrak yakaladı. Polis merkezine götürülen Z.C. burada yapılan sorgusunda suçunu itiraf ederken hırsızlığı A.H. ile yaptığını belirtti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler aynı mahallede yaşayan A.H.'yi de yakaladı. Şüphelilerin evinde ve depo olarak kullandığı iş yerinde arama yapan ekipler 39 bin lira, 150 gram altın, laptop ve kulaklık ele geçirdi. Ayrıca yapılan aramada 2 altın yüzüğün 25 bin liraya satıldığına dair belge ele geçirdi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BURSA