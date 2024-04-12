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Bursa'da 6 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bursa'da 6 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın daireyi küle çevirirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri binaya yayılmadan söndürdü. 1 kişinin dumandan etkilendiği olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yangın, saat 01.00 sıralarından Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi Karaosman Sokak'taki 6 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm daireyi sarınca korku dolu anlar yaşayan apartman sakinleri kendileri dışarı attı. Korku dolu anlar yaşayan mahalleli durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saat mücadele sonrası yangını binaya yayılmadan söndürdü. Bina içinde bulunan bir vatandaş ise yoğun dumandan etkilendi. Hazırda bekleyen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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