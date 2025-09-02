Haberler

Burdur'da Saman Yangını: 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Burdur'da Saman Yangını: 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Armutlu köyünde çıkan yangında 2 bin 500 saman balyası ve 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Armut'lu köyünde çıkan yangında saman balyaları kül oldu, 4 büyükbaş hayvan alevlerin arasında kalarak telef oldu.

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Armutlu köyünde dün öğlen saatlerinde Muzaffer Akyol'a ait saman balyaları bilinmeyen bir sebeple yandı. Yangında 2 bin 500 saman balyası yanarken, alevlerin ahıra sıçraması sonucu 4 adet büyükbaş hayvan yangında telef oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Olayda büyük çaplı maddi zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

