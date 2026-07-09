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Burdur merkezli 750 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu: 7 tutuklama

Burdur merkezli 750 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu: 7 tutuklama
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Burdur merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Burdur merkezli 750 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 6 Temmuz'da Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 ilde gerçekleştirilen 750 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve adres aramalarında çok sayıda dijital materyal, para transferlerinde kullanılan hesaplara tanımlı SIM kartlar ile soğuk cüzdanlar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken, 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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