Haberler

Bulgaristan'da 25'ten fazla şehirde hükümet karşıtı protesto

Bulgaristan'da 25'ten fazla şehirde hükümet karşıtı protesto
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'da başkent Sofya başta olmak üzere 25'ten fazla şehirde düzenlenen hükümet karşıtı protestolar, Başbakan Rosen Jelyazkov'u istifaya çağırıyor. Protestocular, yüksek vergiler ve sosyal güvenlik prim artışını protesto ediyor.

Bulgaristan'da başkent Sofya başta olmak üzere 25'ten fazla şehirde düzenlenen büyük çaplı hükümet karşıtı protesto gösterilerinde binlerce kişi, Başbakan Rosen Jelyazkov'u istifaya çağırdı.

Bulgaristan'da hükümetin vergiler ve sosyal güvenlik prim ödemelerinin artırılması gibi tedbirler öngören bütçe planları aleyhinde geçtiğimiz hafta başlayan büyük çaplı hükümet karşıtı protestolar ülke geneline yayıldı. Dün akşam başkent Sofya ve ülke genelinde 25'ten fazla şehirde büyük çaplı hükümet karşıtı protestolar düzenlendi. Protestocular, Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki hükümetin istifasını ve 2026 yılı bütçesinde devlet fonlarının adil dağıtılmasını talep etti. Bazı göstericiler polisle çatıştı, çöp konteynerlerini ateşe verdi.

"İstifa" ve "Mafya" sloganları atıldı

Sofya'da parlamento, hükümet ve cumhurbaşkanlığı binalarının da bulunduğu ana meydanda toplanan göstericiler, "İstifa" ve "Mafya" sloganları atarak Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi liderliğindeki koalisyon hükümetini istifaya çağırdı. Hükümetin GERB lideri eski Başbakan Boyko Borisov ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) lideri Delyan Peevski'nin kontrolünde olduğunu savunan göstericiler, bu iki ismin de iktidardan uzaklaştırılmasını talep etti.

Organizatörler "50 bin", medya "100 bin" dedi

Organizatörler, Başkent Sofya'da öğrencilerin de destek verdiği gösterinin önceki hafta yapılan protestodan daha kalabalık olduğu ve gösteriye 50 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı. Bulgar medyasında dron görüntüleri temel alınarak yapılan tahminlerde ise katılımın 100 bini aştığı bilgisine yer verildi.

30 kişi gözaltına alındı

Gösteriler sırasında kayda değer bir şiddet olayı yaşanmazken, polis üzerlerinde bıçak, biber gazı ve işaret fişeği bulundurdukları gerekçesiyle 30 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

"Protestolar, fiilen hükümete yönelik bir güvensizlik oylaması"

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev sosyal medyada yayımladığı açıklamada, dün akşam gerçekleştirilen protestoların fiilen hükümete yönelik bir güvensizlik oylaması olduğunu belirtti. Radev, siyasetçileri parlamentoda bugün yapılması planlanan güvensizlik oylaması sırasında halkın sesine kulak vermeye davet etti.

Bulgaristan'da halk, 2021 yılı nisan ayında yapılan parlamento seçimlerinin ardından başlayan siyasi krizler nedeniyle 2021'de üç defa, 2022 ve 2023 yıllarında birer defa, 2024 yılında ise iki defa genel seçimler için sandığa gitmek zorunda kalmıştı. Uzun süren koalisyon pazarlıkları ve parlamentoda güçlü bir konum elde edemeyen koalisyon hükümetlerinin etkisiyle siyasi partilere duyulan güvensizlik artmış ve ülkede birbiri ardına gerçekleştirilen seçimlere katılım da yüksek oranda azalma eğilimine göstermişti. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Trump'ın sözleri dünya gündeminde: Neden sadece bok çukuru ülkelerden insan alıyoruz?

Trump'ın sözleri dünya gündeminde: Neden sadece bok çukuru ülkelerden insan alıyoruz?
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı

Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı
title