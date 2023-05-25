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Buldan emniyeti yeni yerine taşındı

Buldan emniyeti yeni yerine taşındı

3. Sayfa Haberleri

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkılarak yeniden yapılması kararının ardından, emniyete bağlı birimler Hükümet Konağı bahçesine kurulan konteynerlerde hizmet vermeye başladı.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkılarak yeniden yapılması kararının ardından, emniyete bağlı birimler Hükümet Konağı bahçesine kurulan konteynerlerde hizmet vermeye başladı.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hükümet Konağı bahçesinde hizmet vermeye başladı. Mevcut Buldan Emniyet Müdürlüğü binasının yıkılarak yeniden yapılması kararının ardından Hükümet Konağı bahçesinde konuşlandırılan konteynerlerde, Emniyet Amirliği ve Emniyet Müdürlüğünce yapılan tüm hizmetler verilmeye başlanıldı.

Edinilen bilgilere göre İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının projesi onaylandı. Mevcut alana yapılacak binanın, yeni tip emniyet müdürlükleri bina yönetmeliklerine uygun olarak yapılacak ve iki katlı olacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Hükümet Buldan 3. Sayfa Haberler

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