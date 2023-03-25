Buğday yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Havza ilçesinde buğday yüklü kamyonun devrildiği trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Havza ilçesinde Ankara yolu üzerindeki Karageçmiş Mahallesi mevkisinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celalettin B. (32) idaresindeki 19 LH 107 plakalı buğday yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yan yattı, buğday yola saçıldı. Kazada sürücü Celalettin B. ile kardeşi Niyazi B. (29) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen kamyon ve yola saçılan buğday nedeni Ankara-Samsun karayolu bir süre trafiğe kapandı. - SAMSUN