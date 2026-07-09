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Bilecik'te vatandaşlara sahte para uyarısı

Bilecik'te vatandaşlara sahte para uyarısı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, kapalı pazarda vatandaşlara sahte para, dolandırıcılık ve güvenlik konularında bilgilendirme yaptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara sahte para uyarısı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Yenimahalle Kapalı Pazarı ziyaret edilerek vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında vatandaşlara sahte parayla mücadele başta olmak üzere KADES uygulaması, evden hırsızlığa karşı alınacak tedbirler, dolandırıcılık yöntemleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler, özellikle alışverişlerde sahte para riskine karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumların güvenlik güçlerine bildirilmesi konusunda uyarılarda bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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