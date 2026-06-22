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Bilecik'te sahte para uyarısı

Bilecik'te sahte para uyarısı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis, kapalı pazarda esnaf ve vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sahte para uyarısı gerçekleştirildi.

Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Yeni Mahalle Kapalı Pazarı ziyaret edilerek esnaf ve vatandaşlara yönelik sahte para konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalarda dolandırıcılık çeşitleri ve genel güvenlik konularında da uyarılarda bulunuldu. Esnafın ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazarda yapılan bilgilendirme faaliyetinde, olası dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği yetkilileri tarafından, toplumun huzur ve güvenliği için bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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