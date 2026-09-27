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Bozdoğan'da AB tescilli Aydın inciri için saha denetimi sürdürülüyor

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Bozdoğan'da AB tescilli Aydın inciri için saha denetimi sürdürülüyor
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Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, AB tescilli Aydın incisinin kalitesi ve güvenilirliği için saha denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerle ürünün marka değerinin korunması ve tüketiciye güvenilir gıda sunulması hedefleniyor.

Aydın'ın önemli tarımsal ürünlerinden olan ve Avrupa Birliği tarafından tescilli coğrafi işarete sahip Aydın incirinin kalitesinin ve güvenilirliğinin korunması amacıyla Bozdoğan'da saha denetimleri gerçekleştiriliyor.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aydın incirinin değerinin korunması ve üreticilerin emeğinin karşılığının güvence altına alınmasına yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor. Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kontrollerde, Aydın incirinin marka değerinin korunması ve tüketicilere güvenilir gıda sunulması amacıyla çeşitli başlıklarda incelemeler yapılıyor. 2026/1 Sayılı Valilik Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, incirin üretim ve muhafaza süreçlerine ilişkin şartlar kontrol ediliyor. Saha çalışmalarında özellikle hijyen şartları, depolama şartları ve ürün kalitesine ilişkin kriterler titizlikle inceleniyor. İncirde toksin oluşumunun önlenmesine yönelik gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı da gerçekleştirilen kontroller kapsamında değerlendiriliyor. Aydın incirinin kalitesinin korunması ve tüketiciye güvenilir şekilde ulaştırılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerle, ürünün marka değerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Kontrollerde ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartlara uyulup uyulmadığı da ekipler tarafından inceleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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