Sinop'ta yanan otomobile esnafın müdahalesi faciayı önledi

Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde, park halindeki bir otomobilde çıkan yangına esnafın hızlı müdahalesi ile müdahale edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangına müdahale eden esnaf, muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olay, sabah saatlerinde Boyabat Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle aniden alev aldı. Kısa sürede yükselen alevler çevrede paniğe yol açtı. Bu sırada simit ve pastacı esnafı, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Esnafın hızlı müdahalesi sayesinde yangının büyümesi ve çevredeki iş yerlerine sıçraması engellendi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen Boyabat İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araç altında ilk etapta fark edilmeyen ve yeniden alevlenme riski bulunan bölgelere müdahale ederek yangını tamamen kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
