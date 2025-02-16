Borsada Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık: Bir Kadın Tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 9 kişiyi borsada yatırım vaadiyle dolandırdığı belirlenen kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali ve ekonomik suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında K.Ç. isimli şahsın, 9 kişiyi borsada yatırım vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Gözaltına alınan K.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ