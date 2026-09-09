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Borsa paylaşımlarına yönelik piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında 4 şüpheli gözaltında

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İstanbul’da, "bySerez" isimli X hesabı üzerinden bazı şirketlerin paylarına ilişkin yapılan paylaşımlar nedeniyle yürütülen piyasa dolandırıcılığı soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, "bySerez" isimli X hesabı üzerinden bazı şirketlerin paylarına ilişkin yapılan paylaşımlar nedeniyle yürütülen piyasa dolandırıcılığı soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sermaye Piyasası Kurulunun 15 Haziran 2026 tarihli yazılı başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, "bySerez" isimli X hesabı üzerinden 1 Mart 2023 ile 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında EYGYO, AHGAZ, TERA, BVSAN, A1CAP, SNICA, KAYSE, OBASE ve SOKE paylarına yönelik yapılan paylaşımlara ilişkin yürütüldüğü belirtildi.

4 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 11 Eylül tarihinde ifadeleri alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilecekleri öğrenildi. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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