Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Güncelleme:
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikayetler sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya aracılığıyla piyasalarda manipülasyon yaptığı belirlenen 17 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, söz konusu şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı' suçlamaları yöneltildi.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikayetler doğrultusunda bir şirket adına sosyal medya hesaplarından pay piyasasına yönelik manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

Borsa İstanbul'da bir şirket hisselerinde yapay fiyat hareketleri oluşturdukları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyonun düğmesine bastı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana'da operasyon düzenlendi. Piyasa dolandırıcılığı suçlamalarıyla ilk etapta 15 kişi gözaltına alındı. Ardından gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

SPK raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde sosyal medya üzerinden spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturmakla suçlanan 17 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenilirken, soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarının işlendiği belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
