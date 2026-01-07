Haberler

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun şikayetleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden pay piyasasına yönelik manipülasyon yapıldığı iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı.

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikayetler doğrultusunda bir şirket adına sosyal medya hesaplarından pay piyasasına yönelik manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. - İSTANBUL

500

