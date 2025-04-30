Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 12 gözaltı

Borsa İstanbul'da manipülasyona 12 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Borsa İstanbul piyasasında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen 12 şüpheli 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık,Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 15 şüphelinin Borsa İstanbul pay piyasasinda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edildi. 15 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 73 mermi, 2 milyon 420 bin lira bedelli senet, 33 bin lira para, 10 gram marihuana 20 dijital materyal ele geçirildi.