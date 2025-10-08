BORAN VII Keskin Nişancı Yarışması İzmir'de Devam Ediyor

İzmir'in Foça ilçesi Jandarma Albay M. Remzi Kızılsu Atış Alanı'nda düzenlenen BORAN VII Keskin Nişancı Yarışması, zorlu ikinci gün birinci etabı ile devam etti. Keskin nişancılar sadece atış becerilerini değil, aynı zamanda baskı altında doğru karar verme, zaman yönetimi ve konsantrasyon gibi kritik yeteneklerini de test etti.

Jandarma Genel Komutanlığı ev sahipliğinde 06-13 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen BORAN Keskin Nişancı Yarışması'na Türkiye ile birlikte 21 ülkeden 48 unsur katılıyor. Öncesinde ulusal çapta düzenlenen, son 2 yıldır uluslararası organize edilen yarışmada Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cibuti, Endonezya, Irak, İspanya, İtalya, Katar, KKTC, Kırgızistan, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Moldova, Pakistan, Romanya ve Ürdün'ün de bulunduğu 20 ülkeden uluslararası seçkin birliklerin yanı sıra Türkiye'den Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan toplam 48 unsur (96 keskin nişancı) yer alıyor.

Yarışma, aynı zamanda Aselsan, Roketsan, Canik, MKE, Tisaş ve Kalekalıp gibi sektörün devlerinin de aralarında bulunduğu toplam 43 yerli ve milli savunma sanayii firması için de önemli bir platform oluşturuyor. Firmalar, etkinlik alanında açtıkları stantlarda geliştirdikleri en son teknoloji ürünleri, yerli ve milli silah, araç ve gereçleri sergileyerek hem tanıtım yapıyor hem de kullanıcılardan doğrudan geri bildirim alma fırsatı buluyor.

Yarışmanın birinci etabında heyecan doruktaydı

Yarışmanın ikinci gün faaliyetleri kapsamında, "Er Meydanı" etabı çekişmeli mücadelelerine sahne oldu. Yarışmacılar, sabah saatlerinde iki gruba ayrılarak farklı atış disiplinlerinde yeteneklerini sergiledi. Günün ilk yarısında birinci gruptaki yarışmacılar, "Algı ve Rehine Atışı" etabında mücadele etti. Bu etapta keskin nişancılardan, 100 metre mesafedeki "Algı Hedefine 90 saniye içinde 3 atış yapmaları istendi. Ardından 150 metre mesafedeki "Rehineli Terörist Hedefine 30 saniye içinde 3 atış gerçekleştirerek rehineyi kurtarma senaryosunu başarıyla tamamlamaları beklendi.

Eş zamanlı olarak ikinci grupta yer alan unsurlar ise "Tabanca Atışı" etabında yeteneklerini sergiledi. Bu etapta nişancılar, 8 ila 15 metre arasındaki mesafelerden diz hedeflerine karşı 120 saniye içinde 5+5 atış yaparak en yüksek puanı almaya çalıştı.

Öğleden sonraki programda ise gruplar yer değiştirdi. Sabah tabanca atışı yapan ikinci grup, "Algı ve Rehine Atışı" etabına geçerken, ilk grup ise "Tabanca Atışı" etabında hedefleriyle buluştu.

Gün boyunca süren yoğun ve zorlu mücadeleler, keskin nişancıların sadece atış becerilerini değil, aynı zamanda baskı altında doğru karar verme, zaman yönetimi ve konsantrasyon gibi kritik yeteneklerini de test etti.

Yarışma takvimine göre bugün "Er Meydanı" etabının son aşaması olan "Unsur Mesafe Atışı" yapılıyor. Akşam saatlerinde ise yarışmacıları en çok zorlayacak etaplardan biri olan "İkinci Etap: Gece Yaklaşıyor" başlayacak. Bu etap kapsamında unsurlar, "Sızma, Gözetleme ve Gece Atışı" faaliyetlerini icra ederek gece şartlarındaki kamuflaj, gizlenme ve atış yeteneklerini ortaya koyacak. Yarışmanın son atışlı etabı ise 11 Ekim Cumartesi günü "Üçüncü Etap: Büyük Kapışma" adı altında gerçekleştirilecek olan "Senaryo Atışı" olacak. Bu etapta unsurlar, fiziksel ve zihinsel dayanıklılığın sınırlarını zorlayan karmaşık bir parkurda zamana karşı yarışacak.

Yarışma, 12 - 13 Ekim günleri düzenlenecek olan Kapanış Töreni ve dereceye giren unsurlara ödüllerinin verilmesi ile sona erecek. - İZMİR