Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Bayram tatili kaç gün olacak? Memurların beklediği haber geldi
Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah

Demirtaş'ın avukatından bomba açıklama: Bayramda aramızda inşallah
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! CHP'li iki vekil de dosyaya girdi
Avcılar'da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da aile katliamı: 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Bolu Merkezli 18 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 39 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 39 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalara göre, yasa dışı bahis işlemlerinde dönen para miktarı 1 milyar 542 milyon lira olarak belirlendi.

Bolu merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 39 gözaltı

Yasa dışı bahis işlemlerinde dönen paranın 1 milyar 542 milyon lira olduğu tespit edildi

BOLU - Bolu'da işlemlerinde dönen paranın 1 milyar 542 milyon lira olduğu tespit edilen ve Bolu merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Bolu merkezli Adıyaman, Amasya, Aydın, Batman, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Malatya, Mardin, Muş, Ordu Sakarya, Samsun ve Tokat illerinde hakkında gözaltı kararı bulunan 39 şüphelinin evine baskın yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasa dışı bahis oynama ve oynatmada kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonu, tablet ve bilgisayara incelenmek üzere el konuldu. Şahısların işlemlerinde dönen paranın 1 milyar 542 milyon lira olduğu tespit edildi. Bahis oynayan, oynatan, aracılık eden 10 şahsın ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.