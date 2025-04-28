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Bolu'da Sürücüler Kurallara Uymadığı İçin Milyonlarca Lira Ceza Kesildi

Bolu'da Sürücüler Kurallara Uymadığı İçin Milyonlarca Lira Ceza Kesildi
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Bolu'da yapılan denetimlerde 3 bin 218 araç ve sürücüye toplam 9 milyon 795 bin 223 lira idari para cezası kesildi. Hız ihlali, emniyet kemeri kullanmama ve diğer trafik ihlalleri nedeniyle birçok sürücü ceza aldı.

Bolu'da kurallara uymayan sürücülere milyonlarca lira ceza kesildi

BOLU - Bolu'da yapılan denetimlerde 3 bin 218 araç ve sürücüye toplam 9 milyon 795 bin 223 lira idari para cezası uygulandı, 194 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde bin 468 farklı noktada uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde 38 bin 94 araç ve sürücü kontrol edildi. Hız ihlali yapan bin 770 araç ve sürücü tespit edilirken, periyodik muayenesi yapılmamış 240 araç ve emniyet kemeri kullanmayan 239 sürücüye ceza uygulandı. Ayrıca ehliyetsiz araç kullanan 71 kişi ve zorunlu mali sigortası bulunmayan 36 araç trafikte yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından 194 araç trafikten men edildi. Denetimlerin sonunda 3 bin 218 araç ve sürücüye toplam 9 milyon 795 bin 223 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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