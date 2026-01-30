Haberler

Yurt dışında olan Katarlının dairesini basan su 6 esnafı mağdur etti

Güncelleme:
Bolu'da Katar uyruklu bir ev sahibine ait dairedeki su sızıntısı, 15 gündür müdahale edilemediği için apartmanın altındaki 6 iş yerini kullanılamaz hale getirdi. Esnaf, ev sahibinin yurt dışında olduğu için yardım edemediğini söylemesi üzerine polise şikayette bulundu.

Bolu'da Katar uyruklu ev sahibi yurt dışında olduğu için 15 gündür müdahale edilemeyen evdeki su sızıntısı, apartmanın altındaki 6 iş yerini kullanılamaz hale getirdi. Tavanlardan akan sular nedeniyle ürünleri zarar gören ve elektrik kontağı tehlikesi nedeniyle dükkanlarının elektriği kesilen esnaf, telefonla ulaştıkları ev sahibinin "Yurt dışındayım, gelemem" cevabı üzerine polise giderek şikayetçi oldu.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan apartmandaki bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Katar uyruklu bir kişiye ait dairede yaklaşık 15 gün önce su sızıntısı başladı. Ev sahibinin yurt dışında olması nedeniyle daireye müdahale edilemedi. Alt katta bulunan esnafın telefonla ulaştığı ev sahibi iddiaya göre, "Yurt dışındayım, gelemem, bir şey yapamam" dedi. İlk olarak pilavcı dükkanına ulaşan su, daha sonra kırtasiye ve yanındaki börekçi dükkanına kadar yayıldı. Özellikle kırtasiye dükkanının tavanından damlayan sular, çok sayıda ürünü kullanılamaz hale getirdi. Merdiven yardımıyla dairenin içine bakıldığında evin içerisinde yaklaşık 10 santimetre yüksekliğinde su birikintisi olduğu tespit edildi. Suyun apartman girişine kadar ulaşması ve elektrik panolarına akması üzerine esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ile SEDAŞ'a bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik gerekçesiyle apartmanın elektriğini tamamen kesti. Yaşanan olayın ardından 6 esnaf, karakola giderek şikayetçi oldu. - BOLU

500

