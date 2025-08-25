Bolu'da Sigara Kaçakçılığına Yönelik Operasyon: Çok Sayıda Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından sigara kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza atıldı. Narkotik dedektör köpeği yardımıyla belirlenen bir adrese düzenlenen baskında, 14 bin 780 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Bu olayla bağlantılı olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda yakalanan 5 kişi hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - BOLU