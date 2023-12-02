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Bolu'da Kafede Silahlı Saldırı

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Bolu'da bir kafede oturan müşteriye çakmak soran şahıs, çakmağının olmadığını öğrenince silahla havaya 2 el ateş etti. Olayda yaralanan olmazken, saldırgan kaçarak uzaklaştı.

Bolu'da bir kafede oturan müşteriye çakmak soran şahıs, "çakmağım yok" cevabını alınca silahla havaya 2 el ateş etti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Albay Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede oturan bir müşteriye, yoldan geçen bir şahıs, çakmağının olup olmadığını sordu. Müşteri tarafından "çakmağım yok" cevabıyla karşılaşan ismi öğrenilemeyen şahıs, belinde bulundurduğu silahı çıkararak ateş etti. Silahıyla bir el ateş ettikten sonra kaçmaya başlayan şahıs, kaçtığı esnada "Beni bulamayacaksınız" diyerek havaya bir el daha ateş etti. Silah sesleri üzerine sokakta panik yaşandı.

Olayda yaralanan olmazken, silahlı şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Albay Bolu Saldırı Güvenlik 3. Sayfa Güncel Haberler

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