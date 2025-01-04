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Bolu'da Fırında Yangın: Ekmek Üretimi Sırasında Korku Dolu Anlar

Bolu'da Fırında Yangın: Ekmek Üretimi Sırasında Korku Dolu Anlar
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Bolu'nun Yeşilköy köyünde bulunan bir fırının depo bölümünde çıkan yangında çalışanlar panikleyerek dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Bolu'da ekmek üretimi yapıldığı esnada fırın deposunda yangın çıktı. Çalışanlar panikle dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Yeşilköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Kemal Baş'a ait fırının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler depoyu sardı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle dumanla kaplanan iş yerinde bulunan çalışanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucunda yangını iş yerine sıçramadan söndürdü. Meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.

İş yeri sahibi Kemal Baş, yangın çıktığı esnada iş yerinde ekmek ürettiklerini dile getirerek, "Ekmek üretimine devam ediyorduk. Alevleri görünce itfaiyeye haber verdik. Yangın dışarıda tuvalet bölgesinde çıktı. Allah'a şükür kimsede bir şey yok. Herhangi bir can kaybı yok. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Şu an ekipler unluk bölmesinin zarar görmemesi için çatı bölümünü söküyor, sonra durum belli olacak" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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