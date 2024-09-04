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Boğazı bıçakla kesilmiş! Aynı takımın taraftarları arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı var

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İtalya'nın Milano kentinde, Serie A ekiplerinden Inter taraftarları arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraftar gruplarından Ultra Interisti tribün liderlerinden 49 yaşındaki Andrea Beretta ile 39 yaşındaki Antonio Bellocco, bilinmeyen bir neden dolayı birbirine girdi. Kavgada boğazından bıçaklanan Belocco'nun olay yerinde hayatını kabetti. Beretta da bacağından yaralandı.

İtalya'nın Milano kentinin futbol takımı Inter'in taraftar grubundan iki kişinin silahlı ve bıçaklı kavgasında, 1 kişi ölürken 1 de kişi de yaralandı.

TARTIŞMA, SİLAHLI VE BIÇALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Milano'nun Cernusco sul Naviglio semtinde Inter takımının taraftar gruplarından (Ultra Interisti) tribün liderlerinden 49 yaşındaki Andrea Beretta ile 39 yaşındaki Antonio Bellocco arasında bu sabah saatlerinde yaşanan tartışmanın, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştüğü belirtildi.

1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI

Kavga sırasında Bellocco'nun Beretta'yı silahla yaraladığı, Beretta'nın ise buna karşılık Belocco'yu boğazından bıçakladığı ifade edildi. Belocco'nun aldığı bıçak yarası nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği, Beretta'nın da bacağından yaralandığı kaydedildi. İtalyan basınındaki diğer haberlerde, sosyal medya platformlarında ikilinin beraber göründüğü fotoğraflar olduğu ve arkadaş gibi göründükleri, buna karşın kanlı biten kavganın nedeninin henüz bilinmediği bildirildi.

KAVGANIN SEBEBİ TRİBÜN LİDERİ OLABİLİR

Olayda ölen Bellocco'nun, güneydeki Reggio Calabria kenti ve çevresinde faaliyet gösteren uluslararası organize suç örgütü Ndrangheta ile bağlantısı olduğu ve ocak ayında hapishanede ölen mafya elebaşı Giulio Bellocco'nun oğlu olduğu ifade edildi. Haberlerde, Ndrangheta'dan suç kaydı da bulunan Antonio Bellocco'nun yaklaşık bir yıl önce Inter taraftar grubunun liderliğine gelmesinin bugünkü kavgaya yol açan nedenlerden biri olabileceği aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

İtalya Serie A Internazionale Inter Milan 3-sayfa Milano Futbol Dünya Hukuk Spor Suç

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