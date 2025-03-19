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Bodrum'da Kaçak İşçi Çalıştıran Firmalara Cezalar Kesildi

Bodrum'da Kaçak İşçi Çalıştıran Firmalara Cezalar Kesildi
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Bodrum SGK, Gürece ve Yakaköy mahallelerindeki kaçak ve imarsız yapılarda kaçak işçi çalıştıran firmalara toplam 1 milyon 55 bin 192 lira 50 kuruş idari para cezası uyguladı. Denetimlerde usulsüzlükler tespit edildi.

Bodrum SGK Sosyal Güvenlik Merkezi, Gürece ve Yakaköy mahallelerinde tespit edilen kaçak ve imarsız yapılarda kaçak işçi çalıştıran firmalara 1 milyon 55 bin 192 lira 50 kuruş idari para cezası kesti.

Firmalarda yapılan denetimlerde iş yeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, muhtasar, prim hizmet beyannamesi ve işten çıkış bildirgeleri gibi konularda usulsüzlük tespit edilerek para cezaları uygulandı.

Yapılan denetimler sonucunda üç ayrı kayıt dışı çalıştırma tespiti üzerine SGK tarafından usulsüzlük yaptığı tespit edilen firmalara toplam 1 milyon 55 bin 192 lira 50 kuruş idari para cezası kesildi. Yetkililer, ilçede kaçak yapılarla mücadelenin tüm paydaşlarla birlikte kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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