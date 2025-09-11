Haberler

Bodrum'da Arıza Yapan Motoryat Karaya Vurdu

Bodrum'da Arıza Yapan Motoryat Karaya Vurdu
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen motoryat, kayalıklara çarpıp durdu. Olayda maddi hasar oluşurken, tekne içerisindeki 2 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde arıza yapan motoryat, servis botuyla birlikte karaya vururken, olay maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak açıklarında seyreden 22 metre boyundaki 'Queen' isimli motoryat, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu St Kitts&Nevis Adaları bayraklı motoryat ile arkasında bağlı servis botu, kayalıklara çarparak durabildi. İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Teknedeki 2 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Motoryat için Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde kurtarma çalışmalarına başlanacağı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
