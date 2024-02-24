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Bitlis'te terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde bölücü terör örgüne (BTÖ) ait silah ve çok sayıda mühimmat etle geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde bölücü terör örgüne (BTÖ) ait silah ve çok sayıda mühimmat etle geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde merkez ilçe kırsalında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon sonucunda BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş vaziyette 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bin 100 adet 7,62x54 mm çapında fişek, 50 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet PKMS mayon kutusu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bitlis Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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