Bitlis'te İş Yerinde Sabah Yangını

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir iş yerinde sabah saatlerinde çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçenin Ofis Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak çevreye sıçramasını önledi. İş yerinin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BİTLİS