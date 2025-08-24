Bitlis'te İş Yerinde Sabah Yangını

Bitlis'te İş Yerinde Sabah Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatvan ilçesinde bir iş yerinde sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir iş yerinde sabah saatlerinde çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçenin Ofis Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak çevreye sıçramasını önledi. İş yerinin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ahırda çocuklar çekmiş! İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video

İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağla Şıkel'le başrol planı tepki çekti, Ozan Güven gelen eleştiriler üzerine oyundan çekildi

Tepkiler çığ gibi büyüdü, plan rafa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.