Bisikletli kapkaççı oturan adamın elindeki telefonu böyle çaldı Adana'da akaryakıt istasyonunda bir kişinin cep telefonunun bisikletli zanlı tarafından alınması anbean görüntülendi Adana'da akaryakıt istasyonunda bir kişinin cep telefonunun bisikletli zanlı tarafından alınması anbean görüntülendi.

Bisikletli kapkaççı oturan adamın elindeki telefonu böyle çaldı

Adana'da akaryakıt istasyonunda bir kişinin cep telefonunun bisikletli zanlı tarafından alınması anbean görüntülendi

ADANA - Adana'da akaryakıt istasyonunda bir kişinin cep telefonunun bisikletli zanlı tarafından alınması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre sabaha karşı 04.00 sıralarında bir kişi akaryakıt istasyonunu önünde oturarak cep telefonuna bakmaya başladı. Bir süre sonra ise bisikletli bir şahıs akaryakıt istasyonuna girerek şahsın elindeki telefonu alıp yoluna devam etti. Bir anda şok olan şahıs bisikletlinin arkasından onu kovaladı ancak yakalayamadı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.