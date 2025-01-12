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Bingöl'deki Hentbol Müsabakasında Kavga Çıktı

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Bingöl'de oynanan Hentbol Kadınlar 2. Lig müsabakasının ardından çıkan kavga kameralar tarafından kaydedildi. Valilik, olayla ilgili açıklama yaparak durumu kontrol altına aldıklarını bildirdi, bazı sporcuların darp raporu aldığı ve olayın savcılığa intikal ettiği belirtildi.

Bingöl'deki hentbol müsabakasında kavga kamerada

BİNGÖL - Bingöl'de hentbol müsabakasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

Bingöl'de dün Hentbol Kadınlar 2. Lig müsabakasında Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü ile Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü karşılaştı. Oynanan maç 27-27 sona erdi ve bu sonuç ile deplasman takımına yaradığı için Play-Off'a yükseldi. Karşılaşma sonrasında çıkan kavga kameralara yansıdı. Bunun üzerine valilik açıklama yaptı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde geçen 'Bingöl'deki erkek taraftarlar kadın hentbolcuları galibiyet sevinci yaşadıkları için darp etti' haber ve paylaşımları üzerine valiliğimizce açıklama yapılma gereği duyulmuştur. İlimizde 11 Ocak 2024 günü saat 13.00'da oynanan Hentbol Kadınlar 2. Lig müsabakasında Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü ile Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü arasında oynanan maç 27-27 sona ermiş, bu sonuç deplasman takımına yaradığı için Play-Off'a yükselmiştir. Müsabaka sonunda iki takım sporcuları arasında yaşanan gerginlik kısa sürede fiziksel temasa dönüşmüş, bazı seyircilerin de müdahale etmek istediği olaylar kolluk kuvvetlerinin zamanında müdahalesi ve sağduyulu velilerin katkıları ile kısa süre içinde kontrol altına alınmıştır. Kamera kayıtlarına bakıldığında; salonda sporcu, antrenör, idareci, görevli ve seyirciler dahil yaklaşık ancak 100 kişi olduğu, dolayısıyla medyaya yansıyan 100 kişilik erkek grubunun tribünden atlayarak kadın sporculara saldırdığının gerçeği gerçeği yansıtmadığı, tribünden atlayarak olaya katılan 5-10 kişilik bir grubun belirlendiği, asıl arbedenin her iki takım sporcuları ve teknik heyetlerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir grup arasında arasında yaşandığı tespit edilmiştir. Gelişmeler Hentbol Federasyonu yetkilileri ve gözlemcisi tarafından rapor altına alınmıştır. Yaşanan olaylar sonrasında iki takım sporcuları ve teknik heyetten bazıları darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi olduklarından olay savcılığa intikal etmiş olayla ilgili devam eden adli tahkikat valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Ayrıca sorumlular hakkında gerekli disiplin ve cezai işlemler yapılacaktır. İlimize ulaştıkları andan itibaren misafir sporcularımız ve antrenörlerimize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından her türlü ihtiyaçları için gerekli konukseverlik gösterilmiştir. Misafirperverliği ve huzur kenti olması ile maruf ilimizin böylesine sevimsiz bir olay ile anılması bizleri derinden üzmüştür. Barış, dostluk ve kardeşliğe giden yolda sporun birleştirici gücünü ve ruhunu hiçbir saldırının gölgelemesine Bingöl Valiliği olarak izin kesinlikle vermeyeceğiz" denildi.

Bingöl'deki Hentbol Müsabakasında Kavga Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / REMZİ BURULDAY - 3.Sayfa
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