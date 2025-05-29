Bingöl'de Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, 648 paket kaçak sigara, 304 adet kaçak puro, 14 bin 50 adet sigara filtresi, 2 bin 260 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince halk sağlığının korunması ve her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Genç ilçesi mülki sınırları içerisinde 1 şahsın ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan adli aramada 648 paket kaçak sigara, 304 kaçak puro, 2 bin 260 adet doldurulmuş makaron, 14 bin 50 adet sigara filtresi ve 32 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi. - BİNGÖL