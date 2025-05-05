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BİM Markette Kasiyeri Darp Eden Şüpheli Yakalandı

BİM Markette Kasiyeri Darp Eden Şüpheli Yakalandı
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Bayrampaşa'da BİM marketin kadın kasiyerine saldıran şüpheli E.T. polis tarafından gözaltına alındı. Kadın kasiyerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, şüpheli adli makamlara sevk edilecek.

Bayrampaşa'da BİM markette kasiyeri darp eden şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da BİM marketin kadın kasiyerini darp eden şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay geçtiğimiz Cuma günü saat 16.48'de Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'ndeki BİM isimli zincir marketin bir şubesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, E.T, isimli şüpheli ekmek aldıktan sonra kasaya gelip kasiyerle tartışma yaşamıştı. Saldırgan, daha sonra B.Ü, isimli kadın kasiyere önce tekme ardından yumruk atarak, onu darp etmişti. Kasiyerin şikayeti üzerine polis ekipleri görüntüleri izleyerek, şüpheli hakkında çalışma yaptı.

Şüpheliyi tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şüpheli E.T'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorgusu devam eden şüpheli, 'Kasten yaralama ve taciz' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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