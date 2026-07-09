Market deposunda çıkan yangın geceyi aydınlattı, geriye demir yığınları kaldı

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde BİM marketin ana dağıtım deposunda çıkan yangında alevler geceyi aydınlatırken, geriye demir yığınları kaldı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece 02.45 sıralarında OSB'de bulunan Birleşik Mağazalar AŞ'nin (BİM) ana deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevler geceyi aydınlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, emniyet ve jandarma TOMA'ları sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının boyutu, depodan geriye demir yığınlarının kalmasıyla ortaya çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depo kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı